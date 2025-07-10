На фото попал окровавленный тольяттинец, которого ножом порезали в троллейбусе

В Тольятти на фото попал окровавленный пассажир, которого порезали в троллейбусе

В Тольятти мужчину порезали в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

«Мужчину порезали ножом в тольяттинском троллейбусе. Пассажир заступился за кондуктора и получил ножевое от неизвестного, который в итоге сбежал», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина сидит возле проезжей части с ранением ноги. На фотографии также заметно, что пострадавший уже забинтовал рану.

До этого сообщалось, что в Иркутской области подросток прокатил своих подруг на капоте автомобиля Lada и попался полицейским.

«Все произошло в городе Вихоревка Иркутской области. 16-летний подросток взял мамину «девятку», посадил на капот двух девчуль, и начал с ними рассекать по двору. Все это засняли изумленные соседи, выложили в соцсети, где ролик увидели полицейские», — говорится в сообщении Telegram-канала Shot.

На опубликованных в сети кадрах видно, как две девушки сидят на капоте автомобиля Lada, который движется по проезжей части.

Ранее Mia Boyka впервые прокатилась на электробусе и попала на видео.