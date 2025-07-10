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Видео: в Иркутской области подросток прокатил подруг на капоте и попался гаишникам

В Иркутской области на видео попало, как школьник прокатил подруг на капоте Lada
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В Иркутской области подросток прокатил своих подруг на капоте автомобиля Lada и попался полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Все произошло в городе Вихоревка Иркутской области. 16-летний подросток взял мамину «девятку», посадил на капот двух девчуль, и начал с ними рассекать по двору. Все это засняли изумленные соседи, выложили в соцсети, где ролик увидели полицейские», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

На опубликованных в сети кадрах видно, как две девушки сидят на капоте автомобиля Lada, который движется по проезжей части.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность нарушителя и пригласили его с матерью на беседу, где подросток рассказал, что взял машину, чтобы съездить в аптеку.

Также сообщается, что несовершеннолетнего водителя привлекли к административной ответственности, а его матери выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Mia Boyka впервые прокатилась на электробусе и попала на видео.

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