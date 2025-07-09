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«Новые ощущения»: Mia Boyka впервые прокатилась на электробусе и попала на видео

Певица Mia Boyka сняла на видео, как впервые прокатилась на электробусе
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Mia Boyka впервые проехала на электробусе по Москве. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Новые ощущения. <…> Я на электробусе, вы представьте», — сказала певица, заходя в транспорт.

На опубликованных в сети кадрах видно, как Mia Boyka заходит в транспорт, пропуская людей. На записи также заметно, что во время поездки певица не держится за поручни.

До этого сообщалось, что блогер Николай Василенко съел шаурму на капоте красного спорткара Ferrari. На опубликованных в сети кадрах видно, как блогер едет на красном спорткаре Ferrari за шаурмой, после чего мужчина покупает ее и съедает, сидя на капоте.

Кроме того, экс-супруга российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина, приобрела новый дорогой Mercedes. На размещенных фото Зинатуллина выгибается и ложится на капот нового автомобиля и демонстрирует голый живот.

Ранее петербуржец тайно устроил фотосессию гаишнику, и это попало на видео.

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