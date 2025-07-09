Массовое ДТП парализовало движение на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошла массовая авария с шестью автомобилями, сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«ДТП с участием шести автомобилей произошло на юге-востоке Москвы. Две полосы в область и две полосы в центр перекрыты. Один пострадавший был госпитализирован», — отмечается в публикации.

До этого в Санкт-Петербурге мотоциклист перевернулся на проезжей части во время движения. После этого водитель упал на асфальт и попал под колеса автомобиля Jaguar. Мотоциклист получил травмы.

Также в Ярославле автомобильный видеорегистратор снял момент падения деревьев на автомобили во время дождя.

Ранее в Екатеринбурге подростки избили кондуктора автобуса.