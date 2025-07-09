«Эпичное ДТП»: в Петербурге кульбит байкера на проезжей части попал на видео

В Петербурге на видео попало, как байкер упал под колеса Jaguar после кульбита

В Санкт-Петербурге байкер перевернулся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Воздушное «нападение» байкера на Jaguar попало на видео. «Момент эпичного ДТП с мотоциклистом на Поклонной горе», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер переворачивается на проезжей части в момент движения. При этом после кульбита водитель приземляется под колеса черной иномарки.

По информации канала, в результате произошедшего байкер пострадал. Прибывшие медики госпитализировали мужчину. В настоящее время он находится в отделении реанимации.

До этого сообщалось, что в Ярославле деревья падали на автомобили с людьми. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как деревья падают на автомобили в момент движения. На записи также заметно, что деревья обрывают провода, который начинают искриться.

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