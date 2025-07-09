«Выглядит жутко»: в Ярославле на видео попало, как деревья падали на машины с людьми

В Ярославле на видео попало, как деревья падали на автомобили с людьми

В Ярославле деревья падали на автомобили с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославль онлайн».

«Момент падения дерева на Тутаевском шоссе попал на видео. Выглядит жутко и страшно», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как деревья падают на автомобили в момент движения. На записи также заметно, что деревья обрывают провода, который начинают искриться.

До этого в городе Стерлитамак республики Башкортостан водитель иномарки расстрелял курьера. По словам курьера, во время конфликта мужчина выхватил из рук пострадавшего телефон, после чего достал из нагрудной сумки пистолет и дважды выстрелил. Одна из пуль повредила мышцы курьера.

Также сообщается, что после стрельбы конфликт не закончился: водитель вел себя агрессивно. Пострадавший курьер написал на водителя BMW заявление в полицию.

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