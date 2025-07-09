Нижегородец без трусов прополз по проезжей части и попал на видео

В Нижнем Новгороде на видео сняли, как мужчина без трусов полз по переходу

В Нижнем Новгороде голый мужчина прополз по пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Абсолютно голый человек ползет и иногда бежит по Варварской», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как полностью голый мужчина ползет по пешеходном переходу, при этом на светофоре горит красный свет.

До этого сообщалось, что в Сочи голая женщина гуляла с коляской по проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как полностью голая женщина везет коляску по проезжей части. При этом на месте инцидента собрались люди, среди которых были дети.

Кроме того, в Томской области голый мужчина убегал от сотрудников ДПС по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как голый человек бежит по дороге, при этом гаишник пытается догнать нарушителя. На записи также заметно, что мимо проезжают автомобили.

Ранее красноярец убегал от мужчины без трусов по проезжей части, и это попало на видео.