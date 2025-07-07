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Сочинка без трусов гуляла с коляской по проезжей части, и это попало на видео

В Сочи на видео попало, как голая женщина гуляла по дороге на глазах у детей
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В Сочи голая женщина гуляла с коляской по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

«В воскресный вечер в центральном районе города Сочи произошел странный инцидент: обнаженная женщина прогуливалась по улицам с пустой детской коляской», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как полностью голая женщина везет коляску по проезжей части. При этом на месте инцидента собрались люди, среди которых были дети. Также на записи заметно, что прохожие пытались одеть женщину. По словам очевидцев, сочинку видели на улице Пионерская и остановке «Театральная».

Также сообщается, что на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали сочинку.

До этого в Томской области голый мужчина убегал от сотрудников ДПС по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как голый человек бежит по дороге, при этом гаишник пытается догнать нарушителя. На записи также заметно, что мимо проезжают автомобили.

Ранее красноярец убегал от мужчины без трусов по проезжей части, и это попало на видео.

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