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Красноярец убегал от мужчины без трусов по проезжей части, и это попало на видео

В Красноярске на видео попало, как мужчина убегал от голого человека по дороге
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В Красноярске мужчина убегал от голого человека на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«В Красноярске на ул. Мартынова голый неадекват набросился на прохожего, который снимал его на видео. Очевидцу пришлось спасаться бегством», — говорится в сообщении.

На опубликованных в Telegram-канале «112 Красноярск» кадрах видно, как голый мужчина догоняет красноярца на проезжей части, при этом он толкает человека на парковке.

До этого в Томской области голый мужчина убегал от сотрудников ДПС по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как голый человек бежит по дороге, при этом гаишник пытается догнать нарушителя. На записи также заметно, что мимо проезжают автомобили.

Кроме того, в Красноярске женщина на BMW врезалась в сотрудника ДПС на мотоцикле. На кадрах видно, как очевидцы подбегают к лежащему на дороге сотруднику правоохранительных органов.

Ранее грузовик перевернулся на МКАД, и это попало на видео.

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