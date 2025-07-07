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Голый томич убегал от гаишников по проезжей части, и это попало на видео

В Томской области на видео сняли, как мужчина без трусов убегал от гаишников
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В Томской области голый мужчина убегал от сотрудников ДПС по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Бегун без номеров на бампере гнал по двойной сплошной в Северске. Сотрудники ДПС его, естественно, остановили. Крутить пришлось вдвоем, сопротивлялся», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как голый человек бежит по дороге, при этом гаишник пытается догнать нарушителя. На записи также заметно, что мимо проезжают автомобили.

До этого сообщалось, что в Красноярске женщина на BMW врезалась в сотрудника ДПС на мотоцикле. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как очевидцы подбегают к лежащему на дороге сотруднику правоохранительных органов. Далее на кадрах, снятых очевидцами, заметно, что в момент ДТП мотоцикл перевернулся. Мужчина получил травмы.

Кроме того, в Москве женщина перекрыла МКАД, чтобы спасти утят.

Ранее грузовик перевернулся на МКАД, и это попало на видео.

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