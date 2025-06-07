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Российские дилеры рассказали, на сколько еще хватит запасов автомобилей на складах

ТАСС: запасов автомобилей на складах в РФ хватит на 4-7 месяцев
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Илья Наймушин/РИА Новости

В России сохраняется переизбыток автомобилей на складах дистрибьюторов, несмотря на постепенное снижение затоваренности — запас машин рассчитан в среднем на 4–7 месяцев продаж. Об этом сообщили ТАСС представители автокомпаний.

Генеральный директор группы компаний «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич отметил, что предложение на рынке по-прежнему превышает спрос. При этом ситуация зависит от конкретной марки: у некоторых дилеров запасы хватит на 10 месяцев, у других уже начинают ощущаться перебои с поставками отдельных моделей. В целом, по его оценке, запас автомобилей в стране соответствует примерно 6–7 месяцам продаж при текущем уровне спроса.

Сходную позицию озвучил и руководитель ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Он указал, что объемы производства остаются стабильными, но снижение импорта влияет на поступления в бюджет по утилизационному сбору. Кроме того, по его словам, за май запасы на складах «постарели» еще на месяц, что увеличило их себестоимость.

В то же время директор по розничным продажам АГ «Авилон» Илья Петров считает, что переизбыток постепенно уходит. Он заявил, что в зависимости от бренда запасы варьируются от 2 до 5 месяцев, а к концу лета по отдельным моделям может возникнуть нехватка.

По словам директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, в среднем на складах остается запас примерно на четыре месяца. Он отметил, что это все еще значительный объем.

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