На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

Дилерские автоцентры опасаются убытков из-за развития онлайн-продаж

Автодилеры требуют запретить продажи авто через интернет
close
Global Look Press

Российская ассоциация автодилеров (РОАД) выразила обеспокоенность по поводу потенциального негативного влияния прямых онлайн-продаж автомобилей на конкурентную среду и защиту прав потребителей. Об этом сообщают «Известия».

Пресс-секретарь РОАД Вера Павлова подчеркнула, что автодилеры играют ключевую роль не только в реализации автомобилей, но и в развитии сервисной инфраструктуры и поддержании конкуренции, что, в свою очередь, способствует улучшению качества обслуживания и снижению цен.

РОАД предупреждает о рисках монополизации рынка и ущемлении прав дилеров при переходе к прямым продажам, указывая на потенциальные угрозы в виде навязывания невыгодных условий сотрудничества, например, сбыт неликвидной продукции, фиксация цен, территориальное разделение рынка. Ассоциация также подчеркнула важность роли дилеров в создании рабочих мест, налоговых поступлениях и инвестициях в инфраструктуру, включая отдаленные регионы.

В Федеральной антимонопольной службе подтвердили получение обращения и пообещали проанализировать целесообразность его включения в Национальный план развития конкуренции.

При этом представители ассоциации автопроизводителей считают, что позиция РОАД ограничивает права потребителей на свободный выбор и покупку автомобилей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

Ранее в России рекордно выросли продажи автомобилей с пробегом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами