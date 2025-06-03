Дилерские автоцентры опасаются убытков из-за развития онлайн-продаж

Российская ассоциация автодилеров (РОАД) выразила обеспокоенность по поводу потенциального негативного влияния прямых онлайн-продаж автомобилей на конкурентную среду и защиту прав потребителей. Об этом сообщают «Известия».

Пресс-секретарь РОАД Вера Павлова подчеркнула, что автодилеры играют ключевую роль не только в реализации автомобилей, но и в развитии сервисной инфраструктуры и поддержании конкуренции, что, в свою очередь, способствует улучшению качества обслуживания и снижению цен.

РОАД предупреждает о рисках монополизации рынка и ущемлении прав дилеров при переходе к прямым продажам, указывая на потенциальные угрозы в виде навязывания невыгодных условий сотрудничества, например, сбыт неликвидной продукции, фиксация цен, территориальное разделение рынка. Ассоциация также подчеркнула важность роли дилеров в создании рабочих мест, налоговых поступлениях и инвестициях в инфраструктуру, включая отдаленные регионы.

В Федеральной антимонопольной службе подтвердили получение обращения и пообещали проанализировать целесообразность его включения в Национальный план развития конкуренции.

При этом представители ассоциации автопроизводителей считают, что позиция РОАД ограничивает права потребителей на свободный выбор и покупку автомобилей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

Ранее в России рекордно выросли продажи автомобилей с пробегом.