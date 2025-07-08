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В Москве мотоциклист влетел в девушку на «зебре»

В Москве мотоциклист сбил девушку на зебре, она не выжила
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В столице мотоциклист сбил девушку на зебре на Профсоюзной улице. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Мотоциклист сбил девушку на зебре на Профсоюзной улице недалеко от станции метро «Академическая», — говорится в публикации.

В результате полученных травм пешеход не выжила. Байкер, в свою очередь, тяжело пострадал. На месте работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что в Красноярске женщина на BMW врезалась в сотрудника ДПС на мотоцикле. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как очевидцы подбегают к лежащему на дороге сотруднику правоохранительных органов. Далее на кадрах, снятых очевидцами, заметно, что в момент ДТП мотоцикл перевернулся. Мужчина получил травмы.

Ранее в Подмосковье кульбит мотоциклиста после жесткого ДТП попал на видео.

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