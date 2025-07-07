В Подмосковье кульбит мотоциклиста после жесткого ДТП попал на видео

В Подмосковье на видео попало, как мотоциклист на скорости врезался в такси

В Подмосковье мотоциклист на большой скорости врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, Раменское, улица Чугунова. Чуть позже, после мотоциклиста, случилось уже второе ДТП», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в проезжающий автомобиль. От удара водитель мотоцикла подлетел в воздух и приземлился на проезжую часть. На другой записи заметно, как прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

До этого сообщалось, что в Красноярске женщина на BMW врезалась в сотрудника ДПС на мотоцикле. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как очевидцы подбегают к лежащему на дороге сотруднику правоохранительных органов. Далее на кадрах, снятых очевидцами, заметно, что в момент ДТП мотоцикл перевернулся. Мужчина получил травмы.

Ранее москвичка перекрыла МКАД, чтобы спасти утят, и попала на видео.