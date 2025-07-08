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В Подмосковье вышка сотовой связи упала на автотрассу

В Истринском районе Подмосковья вышка сотовой связи упала на автотрассу
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Telegram-канал Baza

В Истринском районе Московской области вышка сотовой связи упала прямо на автотрассу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его информации, в результате инцидента движение по шоссе оказалось полностью перекрыто.

Вечером во вторник сильнейший ливень с градом накрыл города Московской области. Непогода обрушилась на Королев, Фрязино, Клин, Солнечногорск и другие города Подмосковья.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT написал, что 8 июля минимум два человека пострадали из-за ураганного ветра в нескольких регионах России.

По его данным, в Подмосковье дерево рухнуло на машину, в которой ехала 12-летняя девочка. Все произошло в СНТ «Центр» в Клинском районе. Упавшее дерево буквально расплющило авто. Пострадавшую девочку увезли в больницу.

Другой случай произошел в Ярославле. Девятилетний мальчик играл во дворе с младшим братом. Ветер повалил столб, конструкция обрушилась на старшего брата, у него диагностировали сочетанные переломы.

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