Россакредитация объяснила, почему уволился ее руководитель, которого наказал Решетников

Бывший глава Росаккредитации Назарий Скрыпник покинул свой пост в связи с переходом на другую работу. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Назарий Скрыпник покинул свой пост в связи с переходом на другую работу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Связана ли его отставка с нарушениями в работе лабораторий, выдающих свидетельства о безопасности конструкции (СБКТС) на ввозимые в РФ автомобили, в Росаккредитации не сообщили.

В пресс-службе ведомства добавили, что в настоящее время в России на проведение испытаний в целях выдачи СБКТС аккредитовано более 80 испытательных лабораторий. Росаккредитация совместно с Росстандартом ведут постоянный мониторинг деятельности испытательных лабораторий, заверили в ведомстве.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что отставка Скрыпника последовала после жесткой критики со стороны главы Минэкономразвития Максима Решетникова (Росаккредитация подведомственна этому министерству). По данным паблика, Решетников назначил дисциплинарное взыскание Скрыпнику.

Претензии министра связаны с автолабораториями, которые выдавали СБКТС без осмотра автомобиля и явки его владельца, утверждает Mash.

О ситуации с выдачей СБКТС на автомобили в России читайте в материале «Газеты.Ru».

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