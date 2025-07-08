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Глава Росаккредитации уволился после скандала с «липовыми» сертификатами на автомобили

Mash: глава Росаккредитации уволился из-за липовых свидетельств на автомобили
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник решил уволиться после жесткого выговора от министра экономического развития Максима Решетникова. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

«Причина — скандал с автолабораториями, которые выдавали липовые СБКТС даже без явки авто и его владельца. Безопасными могли признать и разбитые в хлам машины, и даже сгоревшие. В среднем за такой «осмотр» брали 30-40к рублей. Как итог — тысячи безопасных по документам, но не по факту автомобилей», — говорится в публикации.

В конце июня Скрыпник ушел в отпуск, а на прошлой неделе объявил об уходе в отставку. На совещании Скрыпник сам представил себе замену — им стал замминистра экономразвития Дмитрий Вольвач.

Кроме того, из-за скандала «сферу аккредитации забирают у Алексея Херсонцева», пишет Telegram-канал.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации.

«Федеральную службу по аккредитации (Росаккредитация) возглавил Дмитрий Вольвач», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

С марта 2021 года Вольвач занимал пост заместителя министра экономического развития России. До этого, начиная с 2000-го года, он занимал различные должности в министерстве России по налогам и сборам, а позже в Федеральной налоговой службе.

Ранее Путин уволил главу Минтранса Старовойта.

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