Бархатный сезон: китайцы скинули цены и заманивают россиян в автосалоны

«Авилон»: дилеры продают машины с минимальной за 10 лет маржой

К разгару лета китайские автокомпании снова снизили цены на новые машины, среди них Chery, Geely и Haval. Сколько сейчас можно сэкономить при покупке нового автомобиля и сколько продлится этот бархатный период в автосалонах — в материале «Газеты.Ru».

В конце июня и начале июля сразу 10 автокомпаний увеличили скидки на автомобили, среди них девять китайских марок, а также бренд «Амберавто» калининградского «Автотора», подсчитал сервис CARgument.

Great Wall Motors

Бренды, входящие в китайский концерн Great Wall Motors, переписали ценники на большинство моделей. В частности, на все комплектации кроссовера Haval Dargo и Dargo X (2024 и 2025 года производства) рекомендованная розничная цена уменьшилась на 100 тыс. рублей. При этом скидки, которые ранее варьировались в пределах 50–100 тыс. рублей, отменены.

На кроссовер F7, в зависимости от комплектации, цена снижена на 150–200 тыс., на его купеобразную модификацию F7x — на 150 тыс. рублей.

close Haval Dargo



Внедорожник Haval Dargo стоит 3–3,5 млн рублей, в зависимости от версии. Под капотом — мотор 2.0 на 192 л.с., трансмиссия — 7-ступенчатый «робот», привод — передний или полный. Haval

На 200–400 тыс. рублей снижена цена на прошлогодние внедорожники Haval H5 и H9. Правда, при этом на модель H5 уменьшилась предлагаемая ранее скидка. На недорогой кроссовер M6, сборка которого налажена в Калуге, розничная цена уменьшена на 50–180 тыс. рублей, на Jolion — на 150–200 тыс. рублей, при этом модель осталась без предлагаемой ранее скидки.

Переписаны и ценники на гибридные кроссоверы Wey — в основном за счет отмены или уменьшения скидок с параллельным снижением рекомендованных розничных цен.

close Tank 700 Tank

Существенно подешевели внедорожники Tank и пикапы GWM Poer. Большой внедорожник Tank 400 стал дешевле на 300–400 тыс. рублей, а на одну из его версий еще и скидку увеличили на 100 тыс. рублей. Флагманский Tank 700 подешевел на 300–600 тыс. рублей, в зависимости от версии. На пикап GWM Poer скидка достигла 200 тыс. рублей против прежних 100 тыс., а на модель 2025 года установлена скидка в 100 тыс. рублей.

Geely

Июльское снижение цен на автомобили китайского автоконцерна Geely коснулось только моделей 2024 года. Бюджетные седаны Emgrand получили дополнительную скидку в 130 тыс. рублей, седаны бизнес-класса Preface — в 150–260 тыс. рублей, в зависимости от комплектации.

close Geely

В результате максимальная скидка на Emgrand достигла 170 тыс. рублей, а на Preface — 310 тыс. рублей.

Chery

Jetour установил скидку в 100 тыс. рублей на одну из версий модели Т2, но снизил ее на 50–125 тыс. рублей для двух базовых версий кроссовера Dashing.

close Jetour

На остальные версии этой модели выгода увеличена. Chery снизила на 130–380 тыс. рублей цены на один из своих кроссоверов — Tiggo 8 Pro Max New. «Амберавто» А5 от калининградского «Автотора» подешевели на 735–842 тыс. рублей.

Кто оставит без скидок

Китайский Changan, напротив, скидки уменьшает: эта мера коснулась кроссоверов CS35 Plus и седанов Eado Plus, несмотря на то, что по последней модели в наличии еще есть машины 2023 года. Снижение выгоды составило 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.

Бренд VGV, который отметился большими дисконтами в начале года, отменил скидку на три версии кроссовера U70 Pro, а на одну из его комплектаций — снизил выгоду на 50 тыс. рублей. Аналогичная ситуация и с моделью U75 Plus: на машины 2024 года скидка снижена на 50–100 тыс. рублей, а на машины 2025 года — отменена.

Сколько продлятся скидки

Опрошенные «Газетой.Ru» представители крупных дилерских холдингов и эксперты объясняют продолжающиеся скидки на новые машины низкими результатами продаж в июне.

«Все рассчитывали на рынок на уровне 100 тыс. автомобилей в месяц, но получилось чуть больше 90 тыс. И сейчас бренды стараются наверстать то, что не продали в июне. Эта практика может закончиться тогда, когда образуются другие складские запасы, иссякнет избыток и возникнет дефицит автомобилей. Стоит добавить, что в случае снижения ключевой ставки в июле это может способствовать возвращению спроса», — объяснил «Газете.Ru» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

По его словам, сейчас скидки распространяются на широкий круг моделей и брендов. Например, марка Haval пересмотрела стоимость автомобилей в июле, опустив цены на 100–150 тыс. рублей, а иногда даже на 200 тыс. рублей, и старается активно работать с дисконтом в июле.

close Кирилл Брага/РИА Новости

Выгодные программы продолжают работать практически у всех брендов, констатировал замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

«Дилеры торгуют на минимальной марже, которой не было на рынке за последние 10 лет. Основную роль исполняют импортеры, и скидки носят разнонаправленный характер от месяца к месяцу», — заявил он «Газете.Ru».

В среднем цены упали в этом году на 5%, в прошлом выросли на 6%. При этом скидок становится все меньше по мере «вымывания» машин 2024 года выпуска, указал Тюктеев.

close Автомобили Hyundai и Kia в автосалоне в Москве Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев полагает, что предоставление скидок на новые машины продлится минимум до конца лета для поддержания спроса.

«Избыток автомобилей на складах снизился примерно на 100 тыс. автомобилей с начала года, но он все еще значительный. Сейчас он [составляет] около 400 тыс. автомобилей. В июне все ожидали, что продажи превысят 100 тыс. машин, но до этой планки сильно не дотянули», — сказал Мосеев «Газете.Ru».

Он добавил, что рынок не показал надежных тенденций к восстановлению, потребительский спрос пока не растет: гражданам по силам только кредиты, субсидированные производителями, но процент одобрения таких займов невысок.

«Лето — обычно не самые лучшие месяцы продаж. Я уверен, что скидки в течение лета сохранятся», — заключил Мосеев.