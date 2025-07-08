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Портрет покончившего с собой Старовойта поставили в фойе Минтранса

Портрет умершего экс-министра транспорта Старовойта поставили в фойе Минтранса
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РИА Новости

Портрет экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта поставили в фойе Минтранса. Об этом сообщает РИА Новости.

На размещенных кадрах видно, что рядом с портретом стоят букет цветов и лампада.

До этого стало известно, что экс-министра похоронят не в Москве, а в Петербурге, где живет его отец.

7 июля Романа Старовойта обнаружили мертвым через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса. Как сообщает Следственный комитет РФ, политик покончил с собой. Тело нашли неподалеку от его автомобиля Tesla. По одной из версий, отставка министра могла быть связана с уголовным преследованием по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области.

Ранее экс-замминистра транспорта отправили в СИЗО за взятки.

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