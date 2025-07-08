Экс-замминистра транспорта отправили в СИЗО за взятки

Бывшего замминистра транспорта Тульской области Игоря Сиунова взяли под стражу из-за обвинений в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба судов и региональное УСД.

По информации следствия, в июне–июле 2023 года чиновник получил взятку в размере 800 тыс. рублей от руководителей одной из организаций, который пообещал обеспечить договор субподряда на дорожные работы. В 2024 году Сиунов получил за содействие по госзаказам 3 млн рублей.

В итоге чиновника отправили в СИЗО на 2 месяца. Бизнесмены, которые давали взятки, находятся под домашним арестом.

До этого бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта обнаружили мертвым через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса. Как сообщает СК, политик покончил с собой. Тело нашли неподалеку от его автомобиля Tesla. По одной из версий, отставка министра могла быть связана с уголовным преследованием по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области, которую он ранее возглавлял. Как сообщает SHOT, Старовойту могло грозить до 20 лет колонии. В Кремле при этом заявляли, что его увольнение не имеет отношения к утрате доверия.

Ранее стало известно, что экс-министра транспорта Старовойта не похоронят в Москве.