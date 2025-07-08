Легковушку с ростовчанами зажало под грузовиком, и это попало на видео

В Ростове автомобиль с людьми зажало под грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
«Легковушку зажало под грузовиком на северном обходе Ростова», — говорится в сообщении.
Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения.
По информации канала, в результате автомобильной аварии два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.
До этого сообщалось, что в Подмосковье столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали люди. На опубликованных в сети кадрах видно, что пассажирский автобус получил повреждения: у транспорта разбито лобовое стекло.
Кроме того, в Нижнем Тагиле автомобиль с людьми пробил дорожное ограждение и вылетел в реку. Lexus отбросило в бетонное ограждение, затем в чугунные перила. После удара транспорт упал в реку. В результате ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее грузовик перевернулся на МКАД, и это попало на видео.