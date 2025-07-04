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Грузовик перевернулся на МКАД, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как грузовик перевернулся после удара
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В Москве на МКАД перевернулся грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 21 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как грузовик едет в потоке автомобилей, после чего поворачивает и врезается в дорожное ограждение. От удара транспорт переворачивается.

До этого сообщалось, что в Москве на Варшавском шоссе столкнулись Omoda и Honda.

«Собиралась повернуть направо, когда «китаец», ехавший в попутном направлении, поменял траекторию и зацепил Honda, а затем наехал на бордюр и вылетел на газон, где врезался в дерево, несколько раз перевернулся и прилег на крышу», — рассказала водитель Honda.

На опубликованных в сети кадрах видно, что черный автомобиль лежит на крыше недалеко от проезжей части. Кроме того заметно, что машина получила серьезные повреждения. По информации канала «Агентство «Москва», ДТП произошло у станции метро «Аннино».

Ранее в Приморье автомобили взорвались и попали на видео.

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