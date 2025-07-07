В Подмосковье пассажирский автобус врезался в легковушку и попал на видео

В Подмосковье на видео попал разбитый после лобового тарана автобус

В Подмосковье столкнулись автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП с участием автобуса и легковушки произошло в подмосковном Наро-Фоминске рядом с деревней Алексеевка. На кадрах видно, что к месту аварии уже прибыли бригады скорой помощи», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали люди. На опубликованных в сети кадрах видно, что пассажирский автобус получил повреждения: у транспорта разбито лобовое стекло.

До этого в Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом». Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП на камеру. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где сталкивается с «КамАЗом». От удара транспорт отбрасывает в сторону, а запчасти разлетаются по проезжей части.

Кроме того, в Москве произошло массовое ДТП с велосипедистами.

Ранее грузовик перевернулся на МКАД, и это попало на видео.