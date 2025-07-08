На видео попало, как Lexus с тагильчанами пробил ограждение и вылетел в реку

В Нижнем Тагиле автомобиль с людьми пробил дорожное ограждение и вылетел в реку. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Молодежь лет 20-ти каталась по ночному городу и добралась до участка, где часто набирают скорость ради хайповых видосов. Один из них вышел, чтобы снять пушку-гонку, но водитель не справился с управлением. На большой скорости он заехал на рельсы, потерял руль», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

По информации канала, автомобиль Lexus отбросило в бетонное ограждение, затем в чугунные перила. После удара транспорт упал в реку. В результате ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Подмосковье столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали люди. На опубликованных в сети кадрах видно, что пассажирский автобус получил повреждения: у транспорта разбито лобовое стекло.

Ранее грузовик перевернулся на МКАД, и это попало на видео.