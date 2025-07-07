Тело Старовойта опознала его молодая возлюбленная

Тело бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта опознала его возлюбленная — 25-летняя Полина. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Ассистентка, опознавшая тело экс-главы Минтранса, также была его девушкой. 25-летняя Полина окончила Курский медицинский университет. В последнее время везде сопровождала Старовойта в поездках. Курские паблики еще во времена губернаторства подозревали, что пара состоит в отношениях и Полина скоро станет их первой леди», — говорится в публикации.

Отмечается, что Старовойт развелся с женой в 2021 году, в браке родились две дочери.

До этого стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово.

7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим. По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилась новая информация о времени суицида Романа Старовойта.