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Романа Старовойта видели на соревнованиях дочери в удрученном состоянии перед кончиной

Baza: перед смертью Старовойт был на соревнованиях дочери в поникшем состоянии
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Последний раз Роман Старовойт общался с родными два дня назад, при этом неважное эмоциональное состояние бросилось в глаза случайным очевидцам, когда экс-министр транспорта приехал на соревнования к своей дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

«По словам источников, 5 июля мужчина приехал на соревнования к своей дочери в поникшем состоянии, пробыл там менее часа, обнял ее и уехал. Больше с родными он на связь не выходил», — сообщает Baza.

7 июля появилась информация, что экс-министр транспорта Роман Старовойт совершил суицид из табельного наградного оружия в Одинцовском районе Подмосковья. Тело бывшего министра транспорта было обнаружено в его автомобиле Tesla. До президент России Владимир Путин своим указом снял Романа Старовойта с должности главы министерства транспорта. Документ опубликован в понедельник 7 июля на официальном портале правовой информации.

Ранее «Газета.Ru» писала о вероятных причинах увольнения Романа Старовойта из Минтранса.

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