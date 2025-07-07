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Дом Старовойта строила та же фирма, что и укрепления в Курской области

Mash: дом Старовойта строила та же фирма, что и укрепления в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Резиденцию главы Минтранса Романа Старовойта в Дурнево Курской области строила та же компания, что и фортификационные сооружения в Курской области. Об этом сообщает Mash.

«Резиденцию Старовойта в Дурнево, в которой он жил, будучи губернатором, строила та же компания, которая была подрядчиком при строительстве фортификаций в Курской области. Договоры на строительство не закрыты, фирма тоже проходит проверку по тому же делу», — отмечается в публикации.

Показания о причастности Старовойта к злоупотреблениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области дали экс-гендиректор корпорации развития области Владимир Лукин и депутат Максим Васильев, утверждает Mash. Они находятся под стражей.

О снятии главы Минтранса Романа Старовойта с должности подробно писала «Газета.Ru». Позднее стало известно, что Старовойт покончил с собой.

Ранее появилось фото Tesla, в которой нашли тело Романа Старовойта.

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