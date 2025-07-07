Появилось видео с парковки, где нашли тело Романа Старовойта

Tesla, в которой Старовойт покончил с собой, сняли на видео на парковке

На видео сняли припаркованный автомобиль Tesla, в котором экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал 112.

«Она находится у парка, в поселке Ромашково, Одинцовского округа. Недалеко от дома экс-чиновника. Сейчас там продолжают работать сотрудники Следственного комитета», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что возле припаркованного черного автомобиля работают сотрудники правоохранительных органов.

До этого стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово.

7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. Это произошло почти сразу после коллапса в аэропортах России, из-за которого сорвались сотни рейсов, а пассажиры были вынуждены ночевать в аэрогаванях. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим. По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Романа Старовойта проверяли на причастность к хищениям в Курской области.