Тело экс-министра Романа Старовойта нашли в его автомобиле Tesla

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В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства смерти экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», — говорится в публикации в Telegram-канале «Следком».

Также сообщается, что в настоящее время следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего. По основной версии, Роман Старовойт совершил самоубийство в машине.

По данным Telegram-канала Mash, тело экс-министра нашли в автомобиле Tesla 7 июля около трех часов дня в парке имени Малевича у деревни Раздоры в Одинцовском городском округе.

До этого стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово.

Ранее сообщалось, что рядом с телом Романа Старовойта обнаружили наградной пистолет от МВД.