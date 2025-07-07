«Месиво из велосипедистов»: в Москве на видео попало массовое ДТП

В Москве на видео попало, как столкнулись десятки велосипедистов

В Москве произошло массовое ДТП с велосипедистами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Месиво из велосипедистов случилось в Москве. Говорят, виновата участница велозаезда, которая выехала на трассу на обычном велике, ехала медленно посередине и в нее все врезались» — говорится в сообщении.

По информации канала, велосипедисты попали в массовое ДТП во время соревнования «Две реки» на Пречистенской набережной. По словам очевидцев произошедшего, никто из велосипедистов не получил серьезных травм.

До этого в Красноярске женщина на BMW врезалась в сотрудника ДПС на мотоцикле. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как очевидцы подбегают к лежащему на дороге сотруднику правоохранительных органов. Далее на кадрах, снятых очевидцами, заметно, что в момент ДТП мотоцикл перевернулся. Мужчина получил травмы.

Кроме того, в Москве женщина перекрыла дорогу на МКАД, чтобы помочь уткам перейти дорогу.

Ранее грузовик перевернулся на МКАД, и это попало на видео.