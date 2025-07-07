Москвичка перекрыла МКАД, чтобы спасти утят, и попала на видео

На МКАД на видео попало, как женщина перекрыла дорогу, чтобы спасти уток

В Москве женщина перекрыла дорогу на МКАД, чтобы помочь уткам перейти дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Немного доброты в это воскресное утро. В Москве девушка перекрыла МКАД на 38-м км, в Ясенево, чтобы помочь утиному семейству перейти дорогу», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина останавливает автомобили, а утки переходят дорогу. По словам автора видео, птиц удалось спасти.

До этого сообщалось, что в Красноярске женщина на BMW врезалась в сотрудника ДПС на мотоцикле. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как очевидцы подбегают к лежащему на дороге сотруднику правоохранительных органов. Далее на кадрах, снятых очевидцами, заметно, что в момент ДТП мотоцикл перевернулся. Мужчина получил травмы.

Кроме того в Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом». От удара машину отбросило в сторону.

Ранее грузовик перевернулся на МКАД, и это попало на видео.