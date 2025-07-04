Красноярка на BMW врезалась в гаишника на мотоцикле и попала на видео

В Красноярске женщина на BMW влетела в патрульный мотоцикл

В Красноярске женщина на BMW врезалась в сотрудника ДПС на мотоцикле. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«В Красноярске девушка за рулем автомобиля «BMW» сбила инспектора на мотоцикле. Девушка за рулем авто поворачивала налево и не пропустила сотрудника ДПС на мотоцикле», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как очевидцы подбегают к лежащему на дороге сотруднику правоохранительных органов. Далее на кадрах, снятых очевидцами, заметно, что в момент ДТП мотоцикл перевернулся.

По информации канала, инспектор ДПС получил травмы.

До этого в Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом». Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП на камеру. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где сталкивается с «КамАЗом». От удара транспорт отбрасывает в сторону, а запчасти разлетаются по проезжей части.

Ранее грузовик перевернулся на МКАД, и это попало на видео.