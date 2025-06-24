Верблюда-самконенавистника пришлось везти на спаривание на экскаваторе

Baza: в Ростовской области верблюда пришлось ввести к самкам на экскаваторе

В Ростовской области верблюда везли на экскаваторе в вольер к трем самкам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«480-килограммовый верблюд Тоша живет в южном парке птиц «Малинки». <…> В этом году для Тоши запланировали еще один переезд, на этот раз, казалось бы, очень приятный: в просторный вольер с луговыми полями к трем самкам. Но и тут Тоша заупрямился», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как люди перевозят верблюда на экскаваторе. По информации канала, сотрудникам парка пришлось использовать широкие стропы и грузоподъемный кран. При этом перед транспортировкой верблюду дали успокоительное и надели повязку на глаза.

Также сообщается, что в настоящее время животное чувствует себя хорошо.

До этого в Санкт-Петербурге водитель спас котенка на обочине дороги. По информации канала, водитель посадил животное в салон автомобиля и понял, что у котенка больные глаза. В настоящее время животное живет в квартире.

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