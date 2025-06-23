«Устроили битву за любовь»: на Алтае конфликт быков на проезжей части попал на видео

На Алтае на видео попало, как быки бодались на проезжей части

В Горном Алтае быки бодались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Быки устроили битву за любовь на дороге в Горном Алтае. Замес случился сразу на двух полосах, поэтому водителям пришлось аккуратничать и стараться не отвлекаться на поединок», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два быка бодаются на дороге среди проезжающих машин.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель спас котенка на обочине дороги. По информации канала, водитель посадил животное в салон автомобиля и понял, что у котенка больные глаза. В настоящее время животное живет в квартире.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как рыжий котенок сидит на обочине дороги, откуда его забирает водитель и сажает в машину. Далее на записи, снятой в квартире видно, что глаза котенку уже вылечили.

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