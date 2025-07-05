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«Богатые тоже плачут»: в России продажи премиальных авто рухнули на более 40%

Автостат: в России продажи премиальных авто упали на 41%
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Automedia/Global Look Press

В России продажи автомобилей премиальных марок сократились на 41% по итогам первой половины 2025 года. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале, отметив, что «богатые тоже плачут».

«Продажи китайских премиальных марок сократились почти в два раза: с 62,5 тыс. до 33 тыс. штук (-47%). В плюсе только Hongqi. Остальные марки в большом минусе», — говорится в публикации.

Показатели у глобальных брендов чуть лучше — падение составило 19%. Лучше всего продаются BMW, Mercedes-Benz и Lexus.

Целиков объяснил серьезное падение по китайским автомобилям большим количеством электрокаров и гибридов в премиум-сегменте.

«В этом сегменте за последний год произошли серьёзные тарифные изменения. C некоторым отставанием от бензиновых версий, до EV добрался «высокий коммерческий утиль»», — пояснил эксперт.

Еще одна причина — рухнувшие продажи лидирующего бренда Exeed (-57%).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее в России рухнули продажи китайских автомобилей.

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