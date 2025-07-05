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В России рухнули продажи китайских автомобилей

Автостат: в России продажи китайских автомобилей в 2025 году рухнули на 30%
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Haval

В России по итогам первого полугодия 2025-го продажи новых легковых китайских машин упали на 30% (до 291,6 тыс. авто) в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Автостата».

Среди лидеров рынка по маркам оказались Haval, Chery, Geely, Changan и Jetour. В модельном зачете лучшими стали Haval Jolion, Cherry Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro, Changan UNI-S и Haval M6.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее импорт легковых автомобилей в Россию упал на 63%.

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