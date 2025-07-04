Семь автомобилей загорелись после массового ДТП в Липецкой области

В Липецкой области семь автомобилей загорелись на трассе после столкновения

На трассе М-4 «Дон» в Елецком районе Липецкой области вечером 4 июля столкнулись семь автомобилей, в результате чего они загорелись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие на ФАД М-4 «Дон» с участием грузового автомобиля, 5 легковых автомобилей и грузового автомобиля (фуры), перевозившего груз «Озон», с последующим возгоранием 7 автомобилей», — заявили в ведомстве.

По его информации, из-за аварии пострадал один человек.

Также в пресс-службе отметили, что после ДТП заторов на трассе не было, так как есть возможность объехать место происшествия.

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