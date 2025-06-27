Крупное ДТП с автобусом произошло в городе-курорте РФ, пострадали люди

В Кисловодске в ДТП с грузовиком, автобусом и легковым авто пострадали люди

В Кисловодске произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса, грузовика и «легковушки». Об этом сообщает региональное отделение Госавтоинспекции.

«В результате автоаварии водитель и три пассажира маршрутного автобуса доставлены в больницу города Кисловодска», — передали в ведомстве.

Согласно данным инспекторов, ДТП произошло на проспекте Победы, где водитель автобуса наехал грузовик, который находится у края проезжей части. Тот, в результате удара, влетел в автомобиль отечественной марки, также стоявший рядом.

Информации о тяжести состояния пострадавших на данный момент нет.

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