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Крупное ДТП с автобусом произошло в городе-курорте РФ, пострадали люди

В Кисловодске в ДТП с грузовиком, автобусом и легковым авто пострадали люди
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В Кисловодске произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса, грузовика и «легковушки». Об этом сообщает региональное отделение Госавтоинспекции.

«В результате автоаварии водитель и три пассажира маршрутного автобуса доставлены в больницу города Кисловодска», — передали в ведомстве.

Согласно данным инспекторов, ДТП произошло на проспекте Победы, где водитель автобуса наехал грузовик, который находится у края проезжей части. Тот, в результате удара, влетел в автомобиль отечественной марки, также стоявший рядом.

Информации о тяжести состояния пострадавших на данный момент нет.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов и сбивает одного из них. От удара человек отлетает на несколько метров.

Ранее в центре Москвы самокатчики влетели в мать с младенцем и закрыли ногой номер.

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