«Пробила насквозь»: в Улан-Удэ доска прилетела в автомобиль и попала на видео

В Улан-Удэ доска пробила припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Доска пробила машину насквозь! С крана упали доски на авто на ул. Ключевской, 6д. Одна из них пробила автомобиль», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчины достают доску, пробившую лобовое стекло припаркованной машины.

До этого в Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом». Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП на камеру. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где сталкивается с «КамАЗом». От удара транспорт отбрасывает в сторону, а детали разлетаются по проезжей части.

Кроме того, в Черкесске будут судить водителя, который на автомобиле Nissan заехал на лестницу парка культуры и отдыха «Зеленый остров». По словам 39-летнего нарушителя, он заехал на лестницу парка умышленно, из хулиганских побуждений.

Ранее в Петербурге на видео попало сальто автомобиля с человеком в салоне.