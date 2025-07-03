«Прямо в лоб «КамАЗу»: в Петербурге ДТП с легковушкой попало на видео

В Петербурге на видео попали последние секунды перед лобовым тараном легковушки

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом». Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

«Легковая выехала на встречную прямо в лоб «КамАЗу», на улице Трефолева 42к3, напротив заправки», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП на камеру. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где сталкивается с «КамАЗом». От удара транспорт отбрасывает в сторону, а запчасти разлетаются по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб. От удара человек отлетает на несколько метров. После ДТП петербуржцы подбегают к пострадавшему. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль получил повреждения: у машины смят кузов, капот и бампер.

Ранее в Петербурге на видео попало сальто автомобиля с человеком в салоне.