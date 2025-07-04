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Водитель, заехавший на Nissan по каскадной лестнице в Черкесске, получил уголовку

В Черкесске осудят по уголовной статье водителя, заехавшего на Nissan по лестнице
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В Черкесске будут судить водителя, который на автомобиле Nissan заехал на лестницу парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Об этом сообщает Госавтоинспекция России в своем Telegram-канале.

«Водитель, устроивший экстремальный заезд по каскадной лестнице парка отдыха, предстанет перед судом в Черкесске. Инцидент произошел в июле прошлого года. Водитель иномарки на спор с другом заехал на каскадную лестницу парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске», — говорится в сообщении.

По информации канала, знакомый водителя запечатлел инцидент на видео. По словам 39-летнего нарушителя, он заехал на лестницу парка умышленно, из хулиганских побуждений.

Также сообщается, что в результате произошедшего автомобиль повредил каскадные ступеньки. Стоимость ремонтных работ составила более 53 тысяч рублей. В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ. В настоящее время дело направлено в суд.

Ранее на МКАД на видео попало, как грузовик перевернулся после удара.

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