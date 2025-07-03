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В Петербурге на видео попало сальто автомобиля с человеком в салоне

В Петербурге на видео попало сальто легковушки после столкновения с авто
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Момент сальто от легковушки на Обводном канале — перед переворотом авто стукнулось с другим и чудом не улетело в воду через ограждение», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль после столкновения с легковой машиной переворачивается и приземляется на крышу.

По данным канала, информации о пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб. От удара человек отлетает на несколько метров. После ДТП петербуржцы подбегают к пострадавшему. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль получил повреждения: у машины смят кузов, капот и бампер.

Ранее в Петербурге карета с лошадью опрокинулась и попала на видео.

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