В Петербурге на видео попало сальто автомобиля с человеком в салоне

В Петербурге на видео попало сальто легковушки после столкновения с авто

В Санкт-Петербурге автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Момент сальто от легковушки на Обводном канале — перед переворотом авто стукнулось с другим и чудом не улетело в воду через ограждение», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль после столкновения с легковой машиной переворачивается и приземляется на крышу.

По данным канала, информации о пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб. От удара человек отлетает на несколько метров. После ДТП петербуржцы подбегают к пострадавшему. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль получил повреждения: у машины смят кузов, капот и бампер.

Ранее в Петербурге карета с лошадью опрокинулась и попала на видео.