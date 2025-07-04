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Стала известна причина взрыва на АЗС в Риме

Взрыв на АЗС в Риме произошел после того, как в трубопровод врезался грузовик
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Автозаправочная станция (АЗС) взорвалась в Риме после того, как в трубопровод врезался грузовой автомобиль. Об этом сообщает итальянская газета Fanpage.

Взрыв на заправке произошел в 8 часов утра по местному времени. Огненный столб можно было видеть из разных частей города.

Территория, где произошел взрыв, на данный момент отцеплена.

До этого сообщалось, что в городе Находка Приморского края автомобили взорвались и загорелись на парковке.

«Авто стояли рядом с почтой в микрорайоне КПД. Вспыхнули после двух часов ночи. Владельцы пытались спасти свой транспорт, но уцелела лишь одна легковушка — две выгорели полностью», — говорится в публикации.

Ранее в Челябинске автомобиль с двумя детьми загорелся на ходу и попал на видео.

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