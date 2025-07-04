В Риме на видео попал мощный взрыв на заправке

Baza: мощный взрыв на заправке в Риме попал на видео

В Риме произошел мощный взрыв на заправочной станции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По данным местных СМИ, пострадали несколько человек», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах виден сильный взрыв, после которого люди разбегаются в разные стороны.

До этого сообщалось, что в городе Находка Приморского края автомобили взорвались и загорелись на парковке.

«Авто стояли рядом с почтой в микрорайоне КПД. Вспыхнули после двух часов ночи. Владельцы пытались спасти свой транспорт, но уцелела лишь одна легковушка — две выгорели полностью», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как люди пытаются спасти свои автомобили. На следующей записи слышны звуки взрыва.

Кроме того, в Екатеринбурге мужчина сжег автомобиль Lada Vesta бывшей жены. На кадрах видно, как горит припаркованный белый автомобиль. Далее на записи заметно, как спасатели ликвидируют возгорание.

Ранее в Челябинске автомобиль с двумя детьми загорелся на ходу и попал на видео.