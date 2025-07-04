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Более 20 человек подорвались на автозаправке в Риме

В Риме не менее 21 человека пострадали при взрыве на автозаправке
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В Риме не менее 21 человека пострадали в результате взрыва на автозаправке (АЗС). Об этом сообщает издание ASNA.

Отмечается, что взрывную волну можно было услышать по всему городу. Над Римом поднялся огромный столб дыма. Точное число пострадавших уточняется. Вероятно, что люди еще находятся под обломками заправки. На месте работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что автозаправочная станция взорвалась в Риме после того, как в трубопровод врезался грузовой автомобиль.

Взрыв на заправке произошел в 8 часов утра по местному времени. Огненный столб можно было видеть из разных частей города.

Территория, где произошел взрыв, на данный момент оцеплена.

Также стало известно, что в городе Находка Приморского края автомобили взорвались и загорелись на парковке.

Ранее была названа причина взрыва автомобилей в центре Москвы.

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