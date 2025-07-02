Названа причина взрыва автомобилей в центре Москвы

В центре Москвы автомобиль взорвался из-за технической неисправности. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

«Основная версия возгорания двух машин во дворе в центре города — неисправность проводки автомобиля Nissan. Огнем повреждены две машины. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что автомобили залиты белой пеной.

До этого сообщалось, что в центре Москвы взорвался автомобиль. Инцидент произошел в Старопименовском переулке. По словам очевидцев, взрывов было несколько, при этом сгорели две машины.

Также в Тракторозаводском районе Челябинска автомобиль, внутри которого была женщина и двое детей, загорелся на ходу. Инцидент произошел во дворе дома по улице Культуры.

Ранее на Калужском шоссе в жестком ДТП со скорой помощью пострадали люди.