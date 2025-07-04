На видео попало, как москвич повалил электросамокаты по принципу домино

В Москве мужчина повалил самокаты по принципу домино и попал на видео

Столичный житель голыми руками повалил десятки электросамокатов, стоящих на парковке. Ролик опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Вот старый вредитель», — говорится в публикации.

При этом в комментариях под постом некоторые пользователи встали на защиту мужчины, отмечая, что самокатчики «довели людей».

До этого сообщалось, что в центре Москвы двое молодых людей ехали на одном электросамокате и врезались в женщину с коляской.

Кроме того, в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов и сбивает одного из них. От удара человек отлетает на несколько метров.

Ранее в Домодедово произошло крупное ДТП с автобусом и шестью автомобилями.