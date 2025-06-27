Кульбит барнаулки в воздухе после удара авто попал на видео

В Барнауле на видео попало, как женщина подлетела после удара авто

В Барнауле женщина подлетела в воздух после удара автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

«Момент ДТП на проспекте Ленина, где сбили женщину», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как белый автомобиль сбивает женщину на пешеходном переходе, от удара барнаулка подлетает в воздух, где несколько раз переворачивается, после чего падает на проезжую часть.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб. От удара человек отлетает на несколько метров. После ДТП петербуржцы подбегают к пострадавшему. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль получил повреждения: у машины смят кузов, капот и бампер.

Ранее уфимец без трусов игнорировал ПДД, и это попало на видео.