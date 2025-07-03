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В Домодедово произошло крупное ДТП с автобусом и шестью автомобилями

В Домодедово шесть автомобилей и автобус столкнулись на Каширском шоссе
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Telegram-канал Подмосковная полиция

В Подмосковье произошло массовое ДТП с семью транспортными средствами. Об этом сообщает полиция Московской области в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, водитель 1970 г.р., управляя автобусом марки Yutong, совершил попутное столкновение с шестью легковыми автомобилями. В настоящее время за медицинской помощью обратился водитель одной из машин», — говорится в публикации.

На месте инцидента работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства аварии уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.

До этого авария с автомобилем и мотоциклом произошла на Перовской эстакаде в Москве.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб.

Ранее МКАД парализовало из-за пожара.

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