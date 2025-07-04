Полиция оштрафовала мужчину, который разделся у трассы и махал руками водителям

В Крыму оштрафовали мужчину, который голым приветствовал водителей у дороги

В Крыму полиция оштрафовала водителя, который голым приветствовал водителей, стоя у дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Мужчину из Капсельской долины оштрафовали за хулиганство. Нудист приехал на заработки с Сахалина. С местной полицией общается уже не в первый раз», — сообщает канал.

О том, что в Крыму под Судаком на смартфон сняли голого мужчину, который приветствовал у трассы водителей, стало известно 1 июля.

Судя по видео, при появлении автомобиля мужчина поднял над головой руки, приветствуя водителя, а затем поклонился.

До этого в Таганроге полуголый мужчина танцевал на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Таганрог».

«В Таганроге тяпница подкралась незаметно», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина с голым торсом танцует на проезжей части, при этом мешает проезду транспорта.

Ранее полуголый москвич устроил драку на проезжей части, и это попало на видео.